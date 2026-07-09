إنشاء مكتبة مصر العامة بالداخلة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك خلال زيارته للمحافظة في إطار جهود المحافظة للتوسع في الخدمات الثقافية والمعرفية، ودعم العدالة الثقافية وإتاحتها بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات والدكتور أحمد أمان نائب مدير المكتبة للمكتبات الفرعية والإقليمية، والأستاذ صلاح ميرغني مدير فرع مكتبة مصر العامة بالخارجة.

وخلال اللقاء، قامت المحافظ ومدير الصندوق بتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق؛ لإنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة بمدينة موط بمركز الداخلة، على مساحة ٢١٨٩م يراعى في تصميمه الهوية البصرية للمحافظة وأن يكون صديقًا للبيئة، بتمويل من الصندوق قدره ٢٠ مليون جنيه كمرحلة أولى، كما تم الاتفاق على تخصيص مبنى بمركز الفرافرة ورفع كفاءته لإنشاء فرع بمركز الفرافرة ضمن الخطة القادمة، مشيرةً إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لأبناء المركز، يسهم في نشر المعرفة والوعي الثقافي، وتوفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة تستهدف جميع الفئات العمرية خاصة الأطفال والشباب.

كما شهد اللقاء، عرض الرؤية الاستراتيجية للمحافظة وأبرز المقومات التنموية والخدمية المتاحة والمستهدفة، مثمنةً جهود الصندوق في الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية والتوعوية بالمحافظة، وتنفيذ البرامج الثقافية والمجتمعية.

ومن جانبه، أعرب السفير رضا الطايفي عن تقديره للتعاون المثمر مع المحافظة، مؤكدًا أن المكتبة الجديدة ستكون مركزًا ثقافيًا متكاملًا للأنشطة الثقافية والفنية والتدريبية، بما يعزز بناء الإنسان ودعم التنمية المستدامة.