خلافات الجيرة.. القبض على المتهم بالتعدي على فتاة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب والضرب على فتاة حال سيرها بأحد الشوارع بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من (طالبة – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بالتعدى عليها بالسب حال سيرها بأحد الشوارع لخلافات بينهما حول الجيرة .





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .