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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كواليس 120 دقيقة في محاكمة سارة خليفة.. المحامون يطالبون برد الهيئة

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي
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شهدت جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المخدرات»، أمام محكمة جنايات القاهرة، واقعة لافتة بعد تغيب المحامية سامية عبدالغفار، دفاع المتهم فتحي الأبيض، عن حضور الجلسة.

وخلال نظر الدعوى، أبلغ عدد من المحامين هيئة المحكمة بأن المحامية سامية عبدالغفار ترقد داخل غرفة العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وهو ما حال دون حضورها جلسة المحاكمة.
 

وعقب استماع المحكمة إلى ما أورده الدفاع، شدد رئيس الدائرة على ضرورة تحري الدقة في البيانات المقدمة للمحكمة، قائلاً: «إذا ثبت عدم صحة هذا الكلام، فستحاسبون» في إشارة إلى المسؤولية القانونية المترتبة على تقديم أي معلومات غير صحيحة أمام هيئة المحكمة.

كما التمس الدفاع من هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية، لإتاحة الوقت الكافي للاستعداد للمرافعة، والانتهاء من إعداد المذكرات القانونية، وتمكينه من استكمال أوجه الدفاع عن موكليه، قبل حجز الدعوى للفصل فيها.


 

وخلال الجلسة، تمسك الدفاع بطلبه، مؤكدًا ضرورة تمكينه من الاطلاع الكامل على أوراق الدعوى قبل استكمال إجراءات المحاكمة.

في المقابل، أبدى عدد من المتهمين اعتراضهم على طلب رد هيئة المحكمة، حيث خاطبوا رئيس الدائرة من داخل قفص الاتهام قائلين: «إحنا عايزين نكمل معاك يا ريس»، في إشارة إلى رغبتهم في استمرار نظر القضية أمام الهيئة الحالية.


 

وأثبتت المحكمة ما دار بالجلسة، واتخذت الإجراءات القانونية المقررة بشأن الطلب المقدم من الدفاع، وفقًا لأحكام القانون.

اجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة لجلسة 4 اغسطس 

تصنيع المخدرات سارة خليفة اخبار الحوادث

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