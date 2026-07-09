برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإجراء انتخابات المجالس المحلية تدعم مسار اللامركزية

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة مهمة نحو استكمال منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دور المجالس المنتخبة في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية بمختلف المحافظات.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن عودة المجالس المحلية المنتخبة تعد من الركائز الأساسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز المشاركة الشعبية، ورفع كفاءة الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة بصورة أسرع لاحتياجاتهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية، وهو ما يتطلب وجود إدارة محلية قوية تمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة منها داخل المحافظات والمراكز والقرى.

وأضاف النائب أن قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة مهمة لدعم توجه الدولة نحو تطبيق اللامركزية، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تساعدها على اتخاذ القرارات بشكل أكثر سرعة وفاعلية، بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل منطقة.

وأكد سامي نصر الله أن المجالس المحلية المنتخبة سيكون لها دور محوري في تحقيق الرقابة الشعبية، ورصد المشكلات على أرض الواقع، والمساهمة في وضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يعزز من جودة الخدمات ويرفع مستوى رضا المواطنين.

ولفت النائب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد وتأهيل كوادر محلية تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل الميداني، خاصة من الشباب، بما يساهم في بناء جيل جديد قادر على تحمل مسؤولية الإدارة المحلية والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية.

وشدد نائب الشرقية على ضرورة أن تخرج مناقشات قانون الإدارة المحلية بما يحقق التوازن بين توسيع اختصاصات المجالس والوحدات المحلية، وضمان وجود منظومة فعالة للرقابة والمتابعة، بما يحافظ على كفاءة الأداء ويحقق المصلحة العامة.

واختتم النائب سامي نصر الله أن استكمال انتخابات المجالس المحلية يمثل محطة مهمة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ اللامركزية، بما يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات في جميع المحافظات.