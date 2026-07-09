دكتوراة بعد سن الثمانين .. السيدة آمال إسماعيل تتحدى المستحيل: ربنا نصرني

حلت السيدة آمال إسماعيل ، ضيفة على الإعلامي محمود سعد في حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، وتتحدث عن كواليس حصولها على درجة الدكتوراه بعد سن الثمانين.

وقالت آمال إسماعيل :" حاسة إن ربنا نصرني عشان أقول للناس اليائسة والمحبطة إنه لسه فيه أمل وأكون باب صغير للأمل للكثيرين ".

وتابعت آمال إسماعيل :" أنا كان عندي 8 إخوات بنات ووالدي كان عمدة و3 من إخواتي كملوا تعليم ".

واكملت آمال إسماعيل :" انا متعلمتش لما كنت صغيرة وزوجي رفض إني أتعلم عشان أقعد وأربي الولاد وجوزي كان ابن عمدة ".

ولفتت آمال إسماعيل :" عندما بلغت عامي الـ38 قررت أن استكمل التعليم واستكملت رحلتي الدراسية".