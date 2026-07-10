مسؤول أمريكي يكشف سبب عدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران

كشف مسؤول أمريكي، بأن عدم تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد إيران، الخميس، جاء نتيجة جهود إقليمية بُذلت لخفض التصعيد بين الجانبين، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين أخرين أن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد لتنفيذ ضربات ضد إيران عند الحاجة، إلا أن الأولوية في المرحلة الحالية تُمنح للمسار الدبلوماسي.

وشددوا على أن الوسطاء يواصلون جهودهم لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران.

فيما نقلت رويترز عن مصادرها أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل، وأن المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة.