قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة واحدة..إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا
أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا .. هناك احتمالين للعودة لـ اللون الطبيعي
حسام حسن مع علم فلسطين يتصدر المشهد في استقبال المنتخب من مطار العلمين
عبادات لها أجر قيام الليل.. كيف تنال الثواب بدون مشقة؟
أرقام قياسية وقائد حقيقي.. مونديال 2026 يخلد اسم محمد صلاح في تاريخ الكرة المصرية
لقطات عفوية ومبهجة لنجوم منتخب مصر من داخل طائرة البعثة | شاهد
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
الأعلى في تاريخه .. وزير النقل يعلن طفرة كبري في تداول بضائع ميناء دمياط
ضبط ومصادرة 399 عربة كارو ومعدة وسيارة للفريزة والنباشين في الجيزة
حصاد مستشفيات جامعة قناة السويس في عام.. إجراء 6.6 ألف جراحة و1.4 مليون تحليل طبي
تقارير: الأهلي يعقد جلسة مع زيزو لحسم ملف راتبه بعد كأس العالم 2026
مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 15 محضرًا تموينيا وغذائيا في حملات رقابية بالغربية لردع المخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقرى سلامون وشبرتنا وكفر الحمام وبار الحمام بمركز بسيون، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية على المخابز، وإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية.

حملات مرورية 


وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 9 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن بعدد من المخابز بقرى شبرتنا وكفر الحمام وسلامون، ومخالفة تصرف في 7 شكاير دقيق مدعم بأحد مخابز شبرتنا، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بأحد مخابز قرية بار الحمام، فيما تبين انتظام العمل وعدم وجود مخالفات بأحد المخابز بقرية سلامون.

تحرك أمني 


كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بالمخابز المستهدفة، ليصل إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها إلى 15 محضرًا تموينيا وغذائيا.

فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ردع مخالفين حملات تموينية رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد