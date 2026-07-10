تحرير 15 محضرًا تموينيا وغذائيا في حملات رقابية بالغربية لردع المخالفين

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقرى سلامون وشبرتنا وكفر الحمام وبار الحمام بمركز بسيون، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية على المخابز، وإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية.

حملات مرورية



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 9 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن بعدد من المخابز بقرى شبرتنا وكفر الحمام وسلامون، ومخالفة تصرف في 7 شكاير دقيق مدعم بأحد مخابز شبرتنا، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بأحد مخابز قرية بار الحمام، فيما تبين انتظام العمل وعدم وجود مخالفات بأحد المخابز بقرية سلامون.

تحرك أمني



كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بالمخابز المستهدفة، ليصل إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها إلى 15 محضرًا تموينيا وغذائيا.

فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.