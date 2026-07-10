تقليد رش المياه.. لحظة احتفاء استثنائي بوصول طائرة المنتخب بمطار العلمين

وصلت قبل قليل، طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، التي سيرتها الناقل الوطني مصر للطيران، حيث هبطت بسلام في مطار العلمين الدولي، وسط استقبال حافل.

ترحيب اسثتنائي بوصول المنتخب

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف دوليا، تعبيرًا على الترحيب بوصول الرحلة، القادمة من مطار «أتلانتا» الأمريكي، وعلى متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحلة طيران شاقة ومباشرة استغرقت نحو 12 ساعة متواصلة.

وجبات برعاية طبيب التغذية وملابس خاصة

وعلم «صدى البلد» أن «مصر للطيران» فرضت استعدادات وتجهيزات استثنائية خلف الكواليس لضمان راحة اللاعبين طوال ساعات الطيران الطويلة لتفادي الإرهاق؛ حيث نسقت الشركة لتوفير وجبات غذائية خاصة على متن الطائرة تم إعدادها بالكامل بناءً على طلب واشتراطات طبيب التغذية الخاص بالمنتخب الوطني، لضمان القيمة الغذائية المناسبة للاعبين بعد ختام منافساتهم.

ولم تقتصر التجهيزات على الجانب الغذائي فقط، بل قامت الشركة الوطنية بتوفير ملابس مريحة مخصصة للارتداء داخل الطائرة لجميع أعضاء البعثة والفريق، لمساعدتهم على الاسترخاء وتجاوز عناء السفر الذي يمتد لنصف يوم كامل في الأجواء.

كفاءة وطنية واهتمام بأدق التفاصيل

وحرصت الأطقم التشغيلية والضيافة بـ «مصر للطيران» على متابعة أدق التفاصيل لراحة البعثة، وتوفير سبل ترفيهية ورعاية طبية وبدنية عالية الجودة، تعكس كفاءة قطاع الشؤون التجارية والرحلات الخاصة بالشركة في تنظيم وإدارة الرحلات الطويلة بكفاءة تضاهي أعلى المستويات العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد صالة الوصول بمطار العلمين الدولي استقبالاً خاصاً لبعثة الفراعنة فور هبوط الطائرة بسلام، لتسدل الستار على أطول رحلات المنتخب اللوجستية في البطولة.