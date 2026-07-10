بريطانيا وإسبانيا توقعان خارطة طريق للتعاون الثنائي

وقعت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، مع وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو كاباييرو، خارطة طريق للتعاون بين البلدين.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان اليوم - أن هذه الخارطة تعتبر التزاما أثمر عنه الحوار التجاري والاستثماري الأول بين بريطانيا وإسبانيا، والذي جرى في العاصمة الإسبانية مدريد في مارس الماضي.

وتمكن هذه الخارطة البلدين من المضي قدما في أولوياتهما المشتركة في مجالات الأمن الاقتصادي والتجارة والنمو، وذلك في ظل استمرار الحكومة البريطانية في إعادة صياغة علاقاتها مع الشركاء الأوروبيين.

ويتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال تجارة الخدمات، بما في ذلك حرية تنقل الأعمال والاعتراف بالمؤهلات المهنية، والاستثمارات الاستراتيجية، والأمن الاقتصادي، والتعاون القطاعي، بالإضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الذكاء الاصطناعي.

ويرحب الجانبان بالتقدم المحرز منذ توقيع الإطار الثنائي الاستراتيجي في 3 سبتمبر 2025.