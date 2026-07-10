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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لتحرك دولي عاجل بعد هدم مدرسة "يانون" جنوب نابلس

مدرسة "يانون"
مدرسة "يانون"
أ ش أ
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أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) روحي فتوح، هدم مستوطنين متطرفين مدرسة "يانون" الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس، معتبرا أن ذلك يمثل جريمة جديدة تستهدف ما تبقى من مقومات الوجود الفلسطيني، واعتداء مباشرا على حق الأطفال في التعليم، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

ودعا فتوح - في بيان اليوم - المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمتي اليونسكو واليونيسف، إلى تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

وقال إن المدرسة كانت تمثل المؤسسة التعليمية الوحيدة للتعليم الأساسي في المنطقة، وإن هدمها، بعد نحو ثمانية أشهر من التهجير القسري لسكان خربة يانون؛ يكشف الطبيعة الممنهجة للمشروع الاستيطاني القائم على إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وتدمير البنية الاجتماعية والإنسانية، وفرض وقائع تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل تحت وطأة ما وصفه بـ"الإرهاب المنظم".

وأكد أن استهداف المؤسسات التعليمية وحرمان الأطفال من حقهم في التعليم، إلى جانب تهجير التجمعات البدوية والريفية؛ يشكل منظومة متكاملة من جرائم التطهير العرقي والنقل القسري للسكان، المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف.

وأضاف أن ما يجري في "يانون" ليس حادثا معزولا؛ بل يأتي ضمن خطة تنفذها الحكومة الإسرائيلية عبر توسيع الاستيطان، وتوفير الحماية للمستوطنين، وتشجيعهم على ارتكاب مزيد من الاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم التعليمية.

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يانون جنوب نابلس

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