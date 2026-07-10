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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعتمد معهدا أردنيا مركزا دوليا لتدريب قوات حفظ السلام

الأمم المتحدة تعتمد معهدا أردنيا مركزا دوليا لتدريب قوات حفظ السلام
الأمم المتحدة تعتمد معهدا أردنيا مركزا دوليا لتدريب قوات حفظ السلام
أ ش أ
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اعتمدت الأمم المتحدة معهد تدريب عمليات حفظ السلام التابع لمديرية الأمن العام الأردنية مركزا للتدريب في مجال عمليات حفظ السلام على المستويين الدولي والإقليمي، بعد استيفائه المعايير الدولية المعتمدة لإعداد وتأهيل أفراد الشرطة المشاركين في بعثات الأمم المتحدة، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي لبناء القدرات الشرطية.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير الأمن العام الأردني اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة (UNCOPS) المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، ووكيل الأمين العام لدعم العمليات أتول كاري، ومستشار الشرطة في الأمم المتحدة فيصل شاكار، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الشرطية وممثلي مؤسسات إنفاذ القانون من مختلف دول العالم.

وأكد اللواء المعايطة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الأردن شريك فاعل في دعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز العمل الشرطي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة.

وأوضح أن هذه التحديات تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات الاستجابة الأمنية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحليل الاستباقي للمعلومات، بما يعزز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على حماية المجتمعات وترسيخ سيادة القانون.

وأشار المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام الأردنية تواصل تحديث منظومتها الشرطية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال رفع كفاءة كوادرها، وتطوير قدراتها الفنية والعملياتية، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في المهام والبرامج الأممية، انطلاقًا من رسالة أمنية وإنسانية تضع حماية الإنسان وصون كرامته في مقدمة أولوياتها.

وخلال جلسة حوارية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول مخاطر المخدرات الاصطناعية، أكد المعايطة أن مواجهتها تتطلب استجابة دولية موحدة، وشراكة أمنية أكثر فاعلية تقوم على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير القدرات العملياتية والاستخبارية، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة التي تقف خلف هذه الآفة.

ولفت إلى أن الأردن يولي مكافحة المخدرات أولوية وطنية وأمنية وإنسانية، من خلال نهج شامل يجمع بين إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج والشراكة المؤسسية، موضحًا أن المملكة ستستضيف خلال الأيام المقبلة اجتماعًا إقليميًا لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات التصنيعية، وتطوير التشريعات، وبناء القدرات، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول المشاركة.

وعلى هامش المؤتمر، عقد اللواء المعايطة سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمميين والدوليين وقادة الأجهزة الشرطية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات حفظ السلام، وبناء القدرات الشرطية، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

كما وقع مدير الأمن العام الأردني مذكرة تفاهم مع المفوض الوطني للشرطة الكورية الجنوبية، تهدف إلى تطوير التعاون الشرطي بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات الفنية والعملياتية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل الشرطي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.

الأمم المتحدة معهد تدريب عمليات حفظ السلام التابع لمديرية الأمن العام الأردنية مجال عمليات حفظ السلام

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