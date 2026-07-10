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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حسناء أمريكية تقترب من دخول موسوعة جينيس.. ماذا فعلت صوفيا لي؟

صوفيا لي
صوفيا لي
أحمد أيمن
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لم يعد السفر مجرد وسيلة للترفيه أو الاستجمام؛ بل أصبح بالنسبة للكثيرين أسلوب حياة ومهنة قائمة على صناعة المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحدٍّ قد يجعلك تصل إلى العالمية من بوابة “جينيس”. 

ويجسد هذا التحول عددا متزايدا من صناع المحتوى الذين نجحوا في تحويل رحلاتهم حول العالم إلى قصص تفاعلية يتابعها الملايين، مستفيدين من السوشيال ميديا لنقل تجاربهم واكتشافاتهم إلى الجمهور.

حسناء أمريكية تقترب من العالمية

وفي هذا السياق، تواصل صانعة المحتوى الأمريكية “صوفيا لي”، لفت الأنظار؛ بعدما اقتربت من تحقيق إنجاز عالمي يتمثل في أن تصبح أصغر شخص يزور جميع دول العالم. 

الشابة- البالغة من العمر 20 عامًا- تمكنت من زيارة 186 دولة، ولم يتبق أمامها سوى عدد محدود من الوجهات لإكمال رحلتها وتسجيل اسمها في سجلات الأرقام القياسية العالمية. 

وقد بدأت صوفيا شغفها بالسفر في سن مبكرة، قبل أن تحوله إلى مشروع متكامل يجمع بين التوثيق الرقمي واستكشاف الثقافات المختلفة، رغم ما واجهته من تحديات تتعلق بالتأشيرات والظروف الأمنية والأزمات الصحية خلال بعض رحلاتها.

وتعكس تجربة صوفيا، التغير الكبير الذي شهدته صناعة المحتوى خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح الجمهور يبحث عن التجارب الحقيقية والقصص الإنسانية أكثر من المحتوى التقليدي، وهو ما دفع العديد من صناع المحتوى إلى تقديم تجارب سفر تعتمد على نقل تفاصيل الحياة اليومية والعادات والثقافات المحلية في مختلف دول العالم.

وفي المقابل، يشير خبراء ومتابعون إلى أن نجاح هذا النوع من المحتوى لا يعتمد فقط على زيارة أماكن جديدة، وإنما على القدرة على سرد القصص وتقديم معلومات موثوقة وإبراز الجوانب الإنسانية والثقافية التي تميز كل وجهة. 

كما ساهم التطور التكنولوجي وانتشار منصات الفيديو القصير في منح صناع المحتوى فرصة للوصول إلى جمهور عالمي وتحويل شغفهم بالسفر إلى مصدر دخل مستدام.

 

من هي صوفيا لي؟

صوفيا لي هي صانعة محتوى أمريكية، وصانعة أفلام شابة، ومتخصصة في محتوى السفر والمغامرات، اشتهرت عالميًا بمحاولتها أن تصبح أصغر شخص يزور جميع دول العالم والأقاليم المعترف بها دوليًا، مع توثيق رحلاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صوفيا أمريكية من أصل ألماني، وُلدت في ولاية ألاسكا وتحمل أيضًا الجنسية الألمانية، وهو ما ساعدها في السفر إلى بعض الدول التي تفرض قيودًا على حاملي جواز السفر الأمريكي.

سافرت الحسناء الأمريكية بمفردها لأول مرة إلى كوستاريكا وهي في الثالثة عشرة من عمرها، ومنذ ذلك الحين تحولت هواية السفر إلى مشروع حياة وصناعة محتوى.

وتسعى صوفيا إلى تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الرحالة الأمريكية ليكسي ألفورد، لتصبح أصغر شخص يزور جميع دول العالم، حيث زارت 186 دولة، ولم يتبقَّ أمامها سوى عدد محدود من الدول لإكمال التحدي، وفق أحدث التقارير.

كما أكدت في أكثر من مقابلة أن السفر منحها ثقة بالنفس، وساعدها على تجاوز القلق الاجتماعي الذي عانت منه في طفولتها، مشيرة إلى أن هدفها لا يقتصر على تحطيم رقم قياسي، بل إلهام الشباب، وخاصة الفتيات، لخوض تجارب جديدة واكتشاف ثقافات مختلفة.

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