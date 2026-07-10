قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمساحة 300 متر مربع.. السيطرة على حريق بمخزن للخردة في باب الشعرية
تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بعد وداع كأس العالم.. منتخب البرتغال يعيّن خورخي خيسوس مدربًا جديدًا
بعد ساعات من التداول.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار
علم فلسطين وعلامة النصر.. مشاهد مؤثرة في استقبال منتخب مصر بعد العودة من المونديال
وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني
تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة
ملك العالم كله.. مريم عامر منيب تستقبل محمد صلاح بصورة مميزة بعد عودة المنتخب إلى مصر
مانى يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال.. تفاصيل
تفحم منزل وامتداد النيران لـ 6 أخرى.. مصرع سيدة وإصابة شخص في حريق بسوهاج
رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لمنتخب البرتغال حتى مونديال 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تسع دول أوروبية تطالب بتمديد تعليق جزئي لنظام الدخول والخروج وسط مخاوف من اضطرابات حدودية

تسع دول أوروبية تطالب بتمديد تعليق جزئي لنظام الدخول والخروج وسط مخاوف من اضطرابات حدودية
تسع دول أوروبية تطالب بتمديد تعليق جزئي لنظام الدخول والخروج وسط مخاوف من اضطرابات حدودية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

طالبت تسع دول أوروبية الاتحاد الأوروبي بتمديد المرونة المؤقتة الممنوحة لتعليق عمليات التفتيش الجديدة ضمن "نظام الدخول والخروج"، محذرة من أن التكتل غير مستعد بعد لتطبيق النظام بشكل كامل.

وفي رسالة مشتركة، دعت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا والبرتغال وسويسرا إلى الإبقاء على إجراءات الطوارئ الحالية بعد 6 سبتمبر، في ظل المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة عند الحدود.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الانتقادات من المطارات وشركات الطيران، التي حذرت مجددا من التأثيرات السلبية للنظام الجديد، حيث دعا الرئيس التنفيذي لـ14 مطارا في اليونان إلى إعادة النظر في عمليات التحقق البيومترية التي وصفها بأنها "غير مريحة وخطيرة"، فيما اعتبر رئيس شركة "إيزي جيت" طوابير الانتظار عند الحدود "غير مقبولة تماما".

وحذرت الرسالة الموقعة من الدول التسع من أن الأشهر الأولى من التطبيق الكامل لنظام الدخول والخروج كشفت عن "صعوبات كبيرة" عند تعرض النظام للضغط، مؤكدة أن هذه المشكلات "لا ينبغي التقليل من شأنها".

ورغم تأكيد الوزراء دعمهم لنظام التفتيش الحدودي الجديد، فإنهم طالبوا بتمديد آلية المرونة الحالية.

وجاء في الرسالة: "إن الموعد المحدد لانتهاء آلية التعليق الجزئي في 6 سبتمبر يمثل مصدر قلق خطير ومشروع، ليس فقط لعدد من الدول الأعضاء بغض النظر عن مستوى استعدادها، ولكن أيضا لقطاع النقل بأكمله".

وأضافت الدول: "نرى أنه من الضروري أن تحتفظ الدول الأعضاء بهذه القدرة بعد 6 سبتمبر".

وتسمح هذه الآلية لسلطات الحدود، في الظروف الاستثنائية، بتعليق جمع البيانات البيومترية للمسافرين مؤقتا، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجه، بهدف تخفيف الازدحام.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت، إن المفوضية ترحب بـ"الالتزام الواضح" للدول بالتنفيذ الكامل لنظام الدخول والخروج.

وأضاف أن المفوضية لا تزال على "تواصل وثيق وبناء" مع "عدد محدود من الدول الأعضاء" التي تواجه صعوبات في بعض نقاط العبور الحدودية.

وتزامنت الرسالة مع انضمام المطارات وشركات الطيران إلى موجة الانتقادات الموجهة للنظام، وسط تحذيرات من تأثيره على حركة المسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي جيت" كنتون جارفيس إن طوابير الانتظار على الحدود خلال الأسابيع الأخيرة "غير مقبولة تماما".

وأضاف: "يجب على سلطات الحدود الاستفادة بشكل كامل من المرونة المسموح بها حاليا، وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ ذلك بفعالية، فيجب مراجعة النظام وتمديد هذه الإجراءات بعد الموعد النهائي في سبتمبر، لضمان عدم استمرار تعطيل عملائنا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت المطارات الأوروبية وشركات الطيران وهيئات قطاع الطيران رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية، حذرت فيها من أن التأخيرات الحدودية التي تصل إلى خمس ساعات تؤثر على المسافرين والرحلات والسياحة.

وقال ألكسندر زينل، الرئيس التنفيذي لشركة "فرابورت اليونان"، التي تدير 14 مطارا في البلاد، إن نظام التفتيش الحدودي يعاني من "عيوب أساسية".

وأوضح أن المطارات اضطرت إلى استخدام مظلات مؤقتة لحماية المسافرين المنتظرين من أشعة الشمس أثناء إجراءات التسجيل، كما تم منح الأولوية للمسافرين الأكثر عرضة للخطر لضمان سلامتهم.

دول أوروبية الاتحاد الأوروبي تمديد المرونة المؤقتة حدوث اضطرابات كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

الزمالك

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

«من قتل البشتيلي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة الإبداع المسرحي

رئيس الجامعة خلال اللقاء

رئيس جامعة المنيا يعقد اجتماعا بالأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بمستشفى طب الأطفال

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان مسجد الجامعة ويؤديان صلاة الجمعة

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان مسجد الجامعة ويؤديان صلاة الجمعة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد