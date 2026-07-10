فرنسا ترحب بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية وتؤكد استعدادها للدعم

رحبت فرنسا بإصدار السلطة الفلسطينية مرسوماً يحدد الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية الفلسطينية في 28 نوفمبر 2026، إلى جانب الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية مطلع عام 2027، وذلك وفقاً للالتزامات التي تعهد بها الرئيس محمود عباس أمام رئيس الجمهورية الفرنسية.

ودعت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم الجمعة - جميع الأطراف إلى ضمان حسن تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية، بما يتيح للشعب الفلسطيني التعبير الديمقراطي عن إرادته عبر صناديق الاقتراع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكدت فرنسا استعدادها، بالتعاون مع شركائها، لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لضمان تنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف.