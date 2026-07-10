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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا ترحب بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية وتؤكد استعدادها للدعم

فرنسا ترحب بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية وتؤكد استعدادها للدعم
فرنسا ترحب بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية وتؤكد استعدادها للدعم
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رحبت فرنسا بإصدار السلطة الفلسطينية مرسوماً يحدد الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية الفلسطينية في 28 نوفمبر 2026، إلى جانب الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية مطلع عام 2027، وذلك وفقاً للالتزامات التي تعهد بها الرئيس محمود عباس أمام رئيس الجمهورية الفرنسية.

ودعت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم الجمعة - جميع الأطراف إلى ضمان حسن تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية، بما يتيح للشعب الفلسطيني التعبير الديمقراطي عن إرادته عبر صناديق الاقتراع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكدت فرنسا استعدادها، بالتعاون مع شركائها، لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لضمان تنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف.

السلطة الفلسطينية انتخابات التشريعية الفلسطينية الانتخابات الرئاسية الرئيس محمود عباس أمام

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