إنجاز 100% من مشروع العيادات الخارجية للتأمين الصحي بالخارجة في الوادي الجديد

تابعت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، أعمال مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية التابع لفرع التأمين الصحي بمدينة الخارجة، الذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الخدمية والتنموية ودخولها الخدمة وفق الجداول.

وأوضح اللواء المهندس إيهاب أبو اليسر، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، أن المشروع الذي تنفذه مديرية الإسكان والمرافق لصالح فرع التأمين الصحي بالمحافظة تم الانتهاء من جميع أعماله الإنشائية والتشطيبات النهائية به، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة في مختلف مراحل التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروع يعد إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الصحية بمدينة الخارجة، حيث يسهم في التوسع في تقديم الخدمات العلاجية والتخصصية للمستفيدين من التأمين الصحي، ويعمل على تخفيف الضغط على المنشآت الصحية القائمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة وسرعة حصول المواطنين عليها.