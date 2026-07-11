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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محاكمة 25 متهما بـ«خلية الظاهر الإرهابية».. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

جماعة إرهابية
جماعة إرهابية
معتز الخصوصي
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تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأحد المقبل الموافق 12 يوليو 2026، للشهود في محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 2698 لسنة 2025 جنايات الظاهر، والمعروفة بخلية الظاهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، المتهمون من الأول للثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من الأول للثامن بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الرابع حتى الثامن اتهامات بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من التاسع وحتي الأخير اتهامات بمشاركة الجماعة الإرهابية سالفة البيان.


عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

الدائرة الثانية إرهاب خلية الظاهر الجماعة الإرهابية مؤسسات الدولة السلطات العامة

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