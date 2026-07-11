GPT-5.6 يخرج من الظل.. "أوبن إيه آي" تعلن الإطلاق العالمي لأقوى نماذجها حتى الآن

أعلنت شركة أوبن إيه آي OpenAI، أنها ستطرح نماذجها الجديدة GPT-5.6 Sol وGPT-5.6 Terra وGPT-5.6 Luna للاستخدام العام، وذلك بعد نحو أسبوعين من قصر إتاحة هذه النماذج على "مجموعة صغيرة من الشركاء الموثوقين" بناء على طلب من الحكومة الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، في منشور عبر منصة “إكس”: "بناء سعيد".

وكانت OpenAI قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن جيل جديد من نماذج الصوت تحت اسم GPT-Live، موضحة أن هذه النماذج قادرة على الاستماع والتحدث في الوقت نفسه، ما يجعل التفاعل معها "أقرب بكثير إلى إجراء محادثة حقيقية"، وفقا لما ورد في تدوينة للشركة.

وأضافت الشركة أن نسختين من نماذج الصوت، GPT-Live-1 وGPT-Live-1 mini، بدأ طرحهما الأربعاء لمستخدمي OpenAI حول العالم.

وكانت OpenAI قد أطلقت سلسلة نماذج GPT-5.6 في يونيو، لكنها وافقت في البداية على توفيرها لمجموعة محددة من المؤسسات التي "تمت مشاركة مشاركتها مع الحكومة"، بحسب تدوينة سابقة للشركة. وأكدت OpenAI حينها إيمانها بمبدأ "الإتاحة الواسعة"، مشيرة إلى أنها ستعمل على توسيع نطاق الوصول إلى النماذج خلال الأسابيع التالية.

وقالت الشركة في ذلك الوقت: "لا نعتقد أن هذا النوع من آليات الوصول الحكومي يجب أن يصبح القاعدة الدائمة مستقبلا، إذ إنه يحرم المستخدمين والمطورين والشركات ومدافعي الأمن السيبراني والشركاء العالميين من أفضل الأدوات التي يحتاجون إليها".

ويأتي الإطلاق العام لنماذج GPT-5.6 بعد أن أعادت منافسة OpenAI الرئيسية، شركة أنثروبيك، إتاحة الوصول إلى نماذجها Claude Fable 5 وMythos 5 عقب خلاف استمر أسابيع مع الحكومة الأمريكية.

وكانت أنثروبيك قد اضطرت إلى تعطيل الوصول إلى هذه النماذج للامتثال لتوجيهات تتعلق بضوابط التصدير، قبل أن ترفع وزارة التجارة الأمريكية القيود في أواخر الشهر الماضي.

وتبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورا أكثر نشاطا في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ توقيع الرئيس أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي في يونيو، ويدعو الأمر التنفيذي مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي إلى تقديم نماذجهم المتقدمة طوعا إلى الحكومة لتقييم قدراتها قبل الإطلاق الكامل، كما منح الوكالات الفيدرالية مهلة 60 يوما لوضع آلية للتقييم.

وكانت OpenAI قد قالت في يونيو إنها تعمل مع الحكومة للمساعدة في وضع إطار لهذه التقييمات وتطوير "عملية قابلة للتكرار لإطلاق النماذج المستقبلية".

وأكدت الشركة أن نموذج GPT-5.6 Sol هو "أقوى نموذج لها حتى الآن"، موضحة أنه يقدم قدرات محسنة في مجالات البرمجة والبيولوجيا والأمن السيبراني.

كما أعلنت OpenAI في منشور عبر منصة إكس مساء الثلاثاء أنها توسع نطاق الوصول التجريبي إلى نماذج GPT-5.6 ليشمل المستخدمين حول العالم.