مصرع 10 أشخاص بعد تحطم طائرة صغيرة في جزر البهاما

تحطمت طائرة صغيرة في جزر البهاما؛ ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، كما قامت الحكومة بتعليق رحلات شركة "فلامينجو إير" مؤقتا.

ووقع الحادث المميت في شمال أندروس، الواقعة في المياه غرب ناساو، عاصمة الأرخبيل مباشرة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وكان رئيس وزراء جزر البهاما فيليب بريف ديفيس، قد ذكر في البداية أن شخصا واحدا قد نجا، لكنه أكد لاحقا في مؤتمر صحفي أن هذا الشخص توفي متأثرا بجروحه، ولم يجر الكشف عن هويات الضحايا حتى الآن.

وقال: "نحن نجتمع تحت سحابة من الحزن الشديد"، مشيرا إلى أن الناس كانوا يحتفلون بالذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال جزر البهاما. "لقد أصبح يوم حداد.. وإلى كل عائلة تلقت هذا النبأ المفجع، بأن شخصا يحبونه لن يعود إلى دياره، نتقدم بأحر التعازي".

وذكرت سلطات التحقيق في حوادث الطائرات بجزر البهاما - في بيان - أن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار ليندن بيندلينج الدولي في ناساو وكانت متجهة إلى سان أندروس عندما تحطمت.. وحددت الطائرة بأنها من طراز "سيسنا 402" ومسجلة في جزر البهاما.