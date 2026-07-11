الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربات جوية جماعية باستخدام أسلحة أرضية وجوية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".

وأضافت: "نتيجة لذلك، تضررت منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف، المعنية بإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، فضلاً عن مرافق البنية التحتية للموانئ في أوديسا، وتشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لنقل وتخزين الشحنات العسكرية والوقود".