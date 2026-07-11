الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربات على كييف وأوديسا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أهداف الضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والتي شملت كييف وأوديسا

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "شنت القوات المسلحة الروسية الليلة عدة ضربات: باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف تعمل في إنتاج وتخزين طائرات دون طيار بعيدة ومتوسطة المدى"

وأضافت: "تم استخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى يتم إطلاقها جواً وطائرات دون طيار هجومية ضد مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، والتي تستخدم لتوصيل وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى الوقود ومواد التشحيم".

وأوضح البيان أن: "الأهداف المستهدفة في كييف: شركة أيرودرون الصناعية – متخصصة في تطوير وإنتاج طائرات دون طيار ثقيلة بعيدة المدى، مثل E-300 إنتربرايز وD-80 ديسكفري، وشركة فانبليت المساهمة العامة – تقوم بتجميع وتخزين طائرات فاير بوينت-2 دون طيار، التي يصل مداها إلى 200 كيلومتر، بالإضافة إلى تجميع وتخزين مكونات رؤوسها الحربية. تتخفى الشركة تحت ستار مصنع مدني للخشب الرقائقي والأثاث، لإخفاء غرضها الحقيقي عن أجهزة الاستخبارات، ما يسمح بنقل البضائع بشكل قانوني".

وأضاف أن "الأهداف المستهدفة في مقاطعة أوديسا: ميناء تشورنومورسك (المؤسسة الحكومية "ميناء تشورنومورسك للتجارة البحرية") - يُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالإمدادات العسكرية والوقود. وقد الاستهداف أضرارًا بخزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم والبنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية".

وأشار البيان إلى أنه تم استهداف "ميناء يوجني (الجنوب) (مؤسسة ميناء يوجني الحكومية) يعمل كمركز لوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية. وقد ألحقت الضربة أضراراً بمرافق تخزين البضائع العسكرية وخزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم".

وبحسب بيان "الدفاع" الروسية فإنه تم استهداف "ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية لميناء إزمايل التجاري البحري) الذي بعد مركزًا لوجستيًا بديلًا حيويًا للقوات المسلحة الأوكرانية على نهر الدانوب. وقد ألحقت الضربة أضرارًا بمستودعات الوقود، ومحطات التحميل، ومحطات ضخ الوقود، ومناطق تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، ومراكز مراقبة البنية التحتية للميناء".