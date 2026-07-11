برلماني: مشروع الضبعة النووية يعزز مكانة مصر في الطاقة ويؤسس لمستقبل مستدام

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الاسكندرية، أن التقدم المستمر في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يعكس نجاح الدولة المصرية في المضي قدمًا نحو بناء منظومة متكاملة لأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن المشروع يعد أحد أبرز الإنجازات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية الشاملة وتواكب التوجهات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

مشروع الضبعة

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة تمثل رسالة واضحة حول الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا المشروع القومي، الذي يشهد تنفيذًا متسارعًا وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن محطة الضبعة النووية تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، حيث تسهم في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، بما يعزز استدامة الموارد ويضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أحمد عبد المجيد أن المشروع يجسد رؤية الدولة في الاستثمار بالمشروعات المستقبلية ذات العائد الاستراتيجي طويل الأجل، لافتًا إلى أن الطاقة النووية السلمية أصبحت أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم خطط التوسع الصناعي والعمراني التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات.

البنية التحتية المصرية

وأكد نائب مستقبل وطن أن ما تحقق في مشروع الضبعة يعكس حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية المصرية خلال السنوات الماضية، وقدرة المؤسسات الوطنية على إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات المحلية في المجالات المتقدمة.

ولفت النائب إلى أن المشروع لا يقتصر دوره على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد ليشمل دعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة وتأهيل كوادر مصرية متخصصة في مجالات التكنولوجيا النووية، الأمر الذي يسهم في بناء قاعدة علمية وفنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وشدد نائب الإسكندرية على أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتسهم في دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع التزامات الدولة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة في المشروعات القومية الكبرى تعكس رؤية واضحة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا، وترسخ مكانة مصر كدولة تمتلك إرادة التنمية وأدواتها، وقادرة على تنفيذ مشروعات استراتيجية تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.