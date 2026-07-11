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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
أ ش أ
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول (64) ألف طن بضائع و(637) شاحنة و(93) سيارة.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت، أن حركة الواردات شملت (4) سفن و(3) آلاف طن بضائع و(349) شاحنة و(77) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(61) ألف طن بضائع و(288) شاحنة و(16) سيارة.
وتابع البيان أنه في ميناء سفاجا تم استقبال ثلاث سفن وهى HEILAN EQUILBRUM وعلى متنها 53 ألف طن فوسفات، وAlcudia Express ، والحرية بينما غادرت السفينتان POSEIDON EXPRESS والحرية 2.
وشهد ميناء نويبع تداول (2300) طن بضائع و(229) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة.
وأشار البيان إلى أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 1565 راكبا بموانئها.

موانئ البحر الأحمر السفن تداول بضائع

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