قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء إحدى الفتيات التعرض لمحاولة اختطاف من قِبل أشخاص في الدقهلية
مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة طور سيناء.. ماذا قالت التحريات؟
مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق
رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام
BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر
دعما لحسام حسن.. محمد ثروت يؤدي حركة لا للعنصرية على الهواء
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب الضرر؟.. عالم أزهري يجيب
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026
قرار عاجل من النيابة العامة ضد متهم في تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة
الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نيابة الإسكندرية تكثف التحقيقات في قضية "مافيا العقارات"

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية
أحمد بسيوني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة محاولة الاستيلاء على عقارين بمنطقة باب شرق، حيث قررت استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، إلى جانب فحص العقود المقدمة في القضية لبيان مدى صحتها وما إذا كانت تتضمن شبهة تزوير.

وأشارت التحريات الأولية إلى تورط محامٍ مفصول من العمل القضائي في تكوين تشكيل إجرامي ضم عددًا من أصحاب السوابق، بهدف الاستيلاء على وحدات سكنية بالعقارين رقمي 53 و54 المطلين على طريق الجيش، مستعينين بعقود بيع يُشتبه في تزويرها لإضفاء غطاء قانوني على عملية الاستيلاء.

وبحسب التحقيقات، اقتحم أفراد التشكيل العقارين حاملين أسلحة بيضاء، واعتدوا على أفراد الأمن المكلفين بحراسة المبنيين، كما احتجزوهم داخل العقار في محاولة لفرض السيطرة على الموقع والاستيلاء عليه بالقوة.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتمكنت من إحباط المخطط والسيطرة على الموقف، كما ألقت القبض على أحد المتهمين، وعُثر بحوزته على أسلحة وأدوات يُشتبه في استخدامها خلال الواقعة، بينما تمكن باقي أفراد التشكيل من الفرار قبل وصول القوات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر رقم 14601 لسنة 2026 إداري باب شرق، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

محكمة الإسكندرية الإسكندرية العقارات الهاربين النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

ترشيحاتنا

محمد ثروت

لا للعنصرية.. محمد ثروت: معايا كل الفضايح بتاعت الفيفا في جعبتي

الثانوية العامة

ثابت: مواجهة بعبع الثانوية العامة تبدأ بتغيير الثقافة المجتمعية لا بتغيير الوزراء.. والدروس الخصوصية لن تنتهي إلا بالقانون

ذهب

البترول: طرحنا 335 قطاعًا للذهب والخامات بنظام "المناطق المفتوحة" وبآلية حوكمة صارمة

بالصور

BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد