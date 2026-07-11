نيابة الإسكندرية تكثف التحقيقات في قضية "مافيا العقارات"

تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة محاولة الاستيلاء على عقارين بمنطقة باب شرق، حيث قررت استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، إلى جانب فحص العقود المقدمة في القضية لبيان مدى صحتها وما إذا كانت تتضمن شبهة تزوير.

وأشارت التحريات الأولية إلى تورط محامٍ مفصول من العمل القضائي في تكوين تشكيل إجرامي ضم عددًا من أصحاب السوابق، بهدف الاستيلاء على وحدات سكنية بالعقارين رقمي 53 و54 المطلين على طريق الجيش، مستعينين بعقود بيع يُشتبه في تزويرها لإضفاء غطاء قانوني على عملية الاستيلاء.

وبحسب التحقيقات، اقتحم أفراد التشكيل العقارين حاملين أسلحة بيضاء، واعتدوا على أفراد الأمن المكلفين بحراسة المبنيين، كما احتجزوهم داخل العقار في محاولة لفرض السيطرة على الموقع والاستيلاء عليه بالقوة.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتمكنت من إحباط المخطط والسيطرة على الموقف، كما ألقت القبض على أحد المتهمين، وعُثر بحوزته على أسلحة وأدوات يُشتبه في استخدامها خلال الواقعة، بينما تمكن باقي أفراد التشكيل من الفرار قبل وصول القوات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر رقم 14601 لسنة 2026 إداري باب شرق، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.