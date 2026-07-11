قرعة علنية للعمرة المجانية المخصصة لصحفيي جنوب الصعيد الأربعاء المقبل

تعلن لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، عن إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائز بالعمرة المجانية المخصصة للزملاء الصحفيين المراسلين في محافظات جنوب الصعيد، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري في القاعة الكبرى بديوان عام محافظة قنا.

وتتقدم لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، بخالص الشكر والتقدير للواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا على موافقته على استضافة قرعة العمرة المجانية للزملاء الصحفيين في محافظات جنوب الصعيد، بديوان عام محافظة قنا.

وتدعو اللجنة الزملاء الصحفيين المتقدمين للاستفادة من العمرة المجانية إلى حضور مراسم القرعة، تأكيدًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأعربت اللجنة عن خالص تمنياتها بالتوفيق لجميع الزملاء المشاركين، مؤكدةً أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن عددٍ جديد من العمرات المجانية، دون أن تتحمل النقابة، أو الزملاء الصحفيون أي أعباء مالية، على أن تُجرى قرعات علنية لاختيار الفائزين بها عقب الانتهاء من تنفيذ العمرات المجانية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك فور فتح باب العمرة.

وكانت لجنة الحج والعمرة قد أعلنت من قبل عن تخصيص خمس عمرات مجانية، شملت: عمرة للنقابة الفرعية بالإسكندرية، وتضم محافظات (الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح)، وعمرة للمراسلين بمحافظات الدلتا (المنوفية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط)، وعمرة للمراسلين بمحافظات شمال الصعيد (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد)، وعمرة للمراسلين بمحافظات جنوب الصعيد (سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، بالإضافة إلى العمرة المخصصة للمراسلين بمحافظات مدن القناة ومحافظة الشرقية، التي تضم (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والشرقية).