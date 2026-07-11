تكريمًا لمسيرته.. معرض دولي للكاريكاتير يحتفي بمحمد صبحي بمشاركة فنانين من مصر والعالم

تنظم الجمعية المصرية للكاريكاتير معرضًا فنيًا دوليًا بعنوان «فارس الفن العربي»، احتفاءً وتكريمًا للفنان الكبير محمد صبحي، أحد أبرز رموز المسرح والفن العربي، وذلك بمتحف محمود مختار خلال الفترة من 16 إلى 26 يوليو، على أن يفتتح الفنان محمد صبحي فعاليات المعرض بنفسه.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الجمعية على تكريم القامات الفنية المصرية والعربية التي تركت بصمة بارزة في المشهد الثقافي والفني، من خلال مجموعة من الأعمال الكاريكاتيرية المستوحاة من المسيرة الإبداعية للفنان محمد صبحي، والتي تقدم رؤى فنية متنوعة تعكس حضوره الإنساني وإسهاماته الممتدة في المسرح والسينما والتلفزيون.

ويشارك في المعرض نخبة من رسامي الكاريكاتير من مصر وعدد من الدول العربية، إلى جانب فنانين من دول أوروبية، حيث يقدم المشاركون أعمالًا جديدة أُعدت خصيصًا لهذه المناسبة، بما يجسد المكانة التي يحظى بها محمد صبحي باعتباره أحد أبرز رموز القوة الناعمة المصرية وصاحب مشروع فني وثقافي أسهم في تشكيل وعي أجيال متعاقبة.

ومن المنتظر أن يشهد افتتاح المعرض حضور عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، إلى جانب رسامي الكاريكاتير والمهتمين بالفنون التشكيلية، في احتفالية تؤكد أهمية فن الكاريكاتير كوسيلة لتوثيق الشخصيات المؤثرة والاحتفاء برموز الإبداع على المستويين المحلي والدولي.

ودعت الجمعية المصرية للكاريكاتير جمهور الفن والثقافة إلى زيارة المعرض، الذي يستمر حتى 26 يوليو بمتحف محمود مختار، للاستمتاع بأعمال فنية تحتفي بأحد أبرز فرسان الفن العربي.