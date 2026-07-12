وفاءً لمسيرةٍ لا تُنسى.. غدًا القومي للترجمة يحتفي بالراحل خالد بكري ويناقش “يوم سعيد”

في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتكريم رموز الفكر والترجمة وصون إرثهم الثقافي، ينظم المركز القومي للترجمة غدًا الثلاثاء ١٤ يوليو، أمسية ثقافية تجمع بين الوفاء والإبداع؛ إذ يشهد المركز حفل تأبين وتكريم المترجم الراحل الدكتور خالد بكري، ومناقشة كتاب "يوم سعيد" الذي ترجمه الراحل، في مناسبة تستعيد مسيرته العلمية وإسهاماته البارزة في إثراء حركة الترجمة.

وتقام الفعالية في الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بشؤون الترجمة.

ويتحدث خلال اللقاء كل من الدكتور صبري سلامة والدكتور أيمن الأعصر، فيما يدير الجلسة الدكتور وائل نبيل، حيث يتناول المشاركون مسيرة الراحل وإسهاماته في إثراء المكتبة العربية، إلى جانب مناقشة كتاب "يوم سعيد" للكاتب كين بوبول، وترجمة الراحل خالد بكري، بوصفه أحد الأعمال التي تعكس رؤيته العميقة ودقته في نقل النصوص بين اللغات والثقافات.