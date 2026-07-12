إجراءات قانونية عاجلة لمنع تبوير 24 قيراطاً بمنشاة عبد الله بالفيوم

بدأت مديرية الزراعة تنفيذ إجراءات قانونية عاجلة لمنع تبوير 24 قيراطاً بمنطقة منشاة عبد الله، التابعة للوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، مركز الفيوم، حيث قامت بتكليف الجمعية الزراعية بحرث وزراعة الأرض على نفقة الجمعية، على أن تقوم ببيع المحصول لصالحها، لحين قيام مالك الأرض بطلب استردادها وسداد ما عليها من مستحقات، وذلك في إطار حرص المحافظة على صون الرقعة الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كان محافظ الفيوم خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، قد استمع لشكوى أحد المواطنين القاطنين خلف معهد الصفوة الأزهري بمنطقة منشاة عبد الله، والتي يتضرر فيها من إنشاء ملعب لكرة القدم ونادي شبابي وكافتيريا وعمارة سكنية، بالمخالفة، على الأراضي الزراعية، ووجه المحافظ، مدير مديرية الزراعة، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، بمراجعة موقف هذه المنشآت، والتشديد على مالكيها بسرعة توفيق الأوضاع وفقاً للأطر القانونية، أو غلقها حال التراخي في ذلك من قبل القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد باشرت مديرية الزراعة إجراءاتها القانونية حيال 24 قيراطاً من الأرض الزراعية تقع داخل الكتلة السكنية بمنطقة منشأة عبد الله، حيث قام مالكها بتبويرها تمهيداً لاستغلالها في أغراض غير المخصصة لها، بالمخالفة للقانون. ورغم إنذار المخالف، إلا أنه لم يستجب للإجراءات القانونية، مما دفع مديرية الزراعة لتكليف الجمعية الزراعية بمنشأة عبد الله بزراعة الأرض المذكورة على نفقة الجمعية، مع تخصيص عائد المحصول لصالحها، وذلك لحين قيام صاحب الأرض بالتقدم بطلب استرداد، وسداد كافة المستحقات القانونية المترتبة عليه.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير مديرية الزراعة، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، بسرعة البدء في معاينة وإجراء حصر شامل لكافة التعديات الواقعة على جانبي الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، من بناء، أو تبوير، أو تشوين، أو تجريف، وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كافة المخالفات.

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​وأشار محافظ الفيوم، أن هذه التحركات تأتي تأكيداً على التزام المحافظة بتطبيق القانون، وحماية مقدرات الدولة، والتصدي الحازم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية والطرق العامة.