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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الديوان الأميري القطري يعلن الحداد العام على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة

الديوان الأميري القطري
الديوان الأميري القطري
أ ش أ
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أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء دولة قطر على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء دولة قطر طوال مدة الحداد.

وقال الديوان الأميري القطري - في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - "يعلن الديوان الأميري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك لمدة (4) أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد 19 يوليو 2026".

وأضاف "كما تنكس الأعلام في جميع أنحاء الدولة طوال مدة الحداد".

من جهة أخرى، أعلن الديوان الأميري القطري أن الصلاة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ستقام بعد صلاة المغرب اليوم الأحد في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.

كما أعلن الديوان الأميري القطري، في بيان، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل.

الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحداد العام

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