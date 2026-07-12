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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تلتقي طلاب الثانويه عقب انتهاء الامتحانات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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 حرصت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على لقاء طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان مادة الرياضيات البحتة، وذلك خلال زيارتها لمدرسة موط الابتدائية الجديدة بمركز الداخلة، للاطمئنان على مستوى الامتحان والاستماع إلى آراء الطلاب حول مدى سهولته أو صعوبته، بحضور  محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس مركز ومدينة الداخلة، و أيمن حنفي مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وأجرت المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من الطلاب فور خروجهم من اللجان، حيث استفسرت عن مستوى الامتحان، ومدى توافق الأسئلة مع المنهج الدراسي والزمن المخصص للإجابة، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة متنوعة راعت الفروق الفردية، فيما أشار بعض الطلاب إلى وجود أجزاء احتاجت إلى تركيز أكبر، إلا أنهم تمكنوا من التعامل معها.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على متابعة الامتحانات ميدانيًا حتى آخر يوم، والوقوف على آراء الطلاب بصورة مباشرة، بما يسهم في رصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيدةً بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم وجميع الأجهزة التنفيذية في توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان.

كما أثنت على الالتزام والانضباط الذي شهدته اللجان، موجهةً الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات، ومؤكدة استمرار التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف والوحدات المحلية لتقديم الدعم اللازم وتأمين اللجان طوال فترة الامتحانات.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) بالنظام الجديد، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحان مادة الرياضيات البحتة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان التاريخ (الورقة الأولى)، وسط متابعة مستمرة من المحافظة ومديرية التربية والتعليم، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار.

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