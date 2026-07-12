قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير التعدين 2026… مصر تحتل الـ 14 عالميًا في إنتاج الكاولين
وزير التعليم يشدد على الالتزام الكامل بتنفيذ ضوابط امتحانات الثانوية العامة
الخارجية الهندية: إنقاذ 10 مواطنين وفقدان آخر بعد استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل عُمان
75 مليار جنيه استثمارات مهددة.. شعبة المحاجر تطالب الحكومة بتدخل عاجل لإنقاذ صناعة الرخام
تامر حسني يحيي حفل تكريم منتخب مصر باستاد القاهرة.. غدا
مقارنة بين أحدث 5 سيارات عائلية 2027 في مصر .. مواصفات وصور وأسعار
الأسعار من 50 جنيهًا.. تفاصيل وطريقة حجز حفل المنتخب في ستاد القاهرة
تأجيل استئناف البلوجر بطة على حكم حبسها 6 أشهر
فرويلر يهاجم الحكم بعد وداع سويسرا للمونديال: تقنية الفيديو أنهت المباراة
ضبط 4 سماعات غش إلكتروني داخل لجنة امتحان الرياضيات البحتة بطوخ
شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
إصابة 3 طالبات ثانوي بحالات إغماء أثناء امتحان الرياضيات البحتة بلجان قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ السويس يتفقد معدلات تنفيذ مشروع 104 عمارة للإسكان البديل بعتاقة

محافظ السويس
محافظ السويس
قسم المحافظات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 أجرى اللواء هانى رشاد، محافظ السويس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء 104 عماره للإسكان البديل بمنطقة الصفا بحي عتاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد علام نائب المحافظ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية والإسكان.

واللواء هشام همام، رئيس حي عتاقة، والمهندسة  شيماء فؤاد مديرة إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة  مارجريت شكري مديرة مديرية الإسكان والمرافق.

ويُعد المشروع أحد المشروعات السكنية الهامة التي تنفذها محافظة السويس، حيث يضم 2496 وحدة سكنية متكاملة الخدمات، وتتولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات تنفيذ المشروع، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة السويس، بهدف توفير وحدات سكنية حضارية وآمنة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

وخلال الجولة، استمع محافظ السويس إلى شرح تفصيلي من القائمين على تنفيذ المشروع حول نسب الإنجاز ومراحل العمل الحالية، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن خروج المشروع بالشكل الذي يحقق تطلعات المواطنين.

وأكد اللواء هانى رشاد،أن مشروع الإسكان البديل يمثل أحد المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في إطار خطة توفير سكن ملائم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة جميع المشروعات التنموية والخدمية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة السويس.

محافظ السويس مشروع 104 عمارة للإسكان مشروعات التنمية والإسكان حي عتاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري عبد الرحيم يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري «عبدالرحيم» يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

ترشيحاتنا

املاك الدولة

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

ديفندر 2027

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

بالصور

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد