محافظ السويس يتفقد معدلات تنفيذ مشروع 104 عمارة للإسكان البديل بعتاقة

أجرى اللواء هانى رشاد، محافظ السويس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء 104 عماره للإسكان البديل بمنطقة الصفا بحي عتاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد علام نائب المحافظ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية والإسكان.

واللواء هشام همام، رئيس حي عتاقة، والمهندسة شيماء فؤاد مديرة إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة مارجريت شكري مديرة مديرية الإسكان والمرافق.

ويُعد المشروع أحد المشروعات السكنية الهامة التي تنفذها محافظة السويس، حيث يضم 2496 وحدة سكنية متكاملة الخدمات، وتتولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات تنفيذ المشروع، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة السويس، بهدف توفير وحدات سكنية حضارية وآمنة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

وخلال الجولة، استمع محافظ السويس إلى شرح تفصيلي من القائمين على تنفيذ المشروع حول نسب الإنجاز ومراحل العمل الحالية، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن خروج المشروع بالشكل الذي يحقق تطلعات المواطنين.

وأكد اللواء هانى رشاد،أن مشروع الإسكان البديل يمثل أحد المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في إطار خطة توفير سكن ملائم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة جميع المشروعات التنموية والخدمية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة السويس.