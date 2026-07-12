متى تصل عقوبة إتلاف مال الغير إلى الحبس عامين؟.. القانون يجيب

واجه قانون العقوبات جرائم إتلاف مال الغير ، باعتبارها اعتداءً على حقوق الملكية وإضرارًا بممتلكات الآخرين، حيث وضع القانون عقوبات قد تصل إلى الحبس عامين لمرتكبي هذه الجرائم، وذلك في خطوة لردع كل من يتعمد الإضرار بأموال وممتلكات الغير.



وفقًا للمادة 361، يُعد إتلاف مال الغير عمدًا جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى الغرامة المالية. وتزداد العقوبة إذا ترتب على الجريمة إتلاف ممتلكات ذات قيمة كبيرة.

و تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز عامين والغرامة، إذا تجاوزت قيمة التلفيات أو الأضرار الناتجة عن الجريمة 50 ألف جنيه.

الحبس عقوبة ترويع الآخرين



كما يعاقب كل من يستعرض القوة أو يلوح بالعنف أو يستخدم التهديد لترويع المواطنين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ويعاقب بالحبس سنتين الى 5 سنوات حال ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو اصطحاب حيوان مفترس، أو استخدام عصي أو مواد حارقة أو أي أدوات من شأنها زيادة خطورة الفعل الإجرامي.