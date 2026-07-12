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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى بين أرمينيا وإسبانيا في يريفان

مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى بين أرمينيا وإسبانيا في يريفان
مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى بين أرمينيا وإسبانيا في يريفان
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 أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم /الأحد/، أن نائب وزير الخارجية الأرميني أرمن كوستانيان أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية مارتينيز بيليو، اليوم، في يريفان.

وذكرت الخارجية الأرمينية- في بيان، بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية- أن الجانبين أشادا بمستوى الحوار السياسي بين أرمينيا وإسبانيا، مؤكدين التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات.

كما بحثا معًا مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي مع إهتمام خاص بآفاق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعليم والسياحة، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أن الجانبين شددا على أهمية تعزيز الروابط الثنائية في التجارة وريادة الأعمال، والحفاظ على إجراء الزيارة المتبادلة رفيعة المستوى.

كما تبادلا الآراء بشأن الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وزارة الخارجية الأرمينية نائب وزير الخارجية الأرميني أرمن كوستانيان وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية مارتينيز بيليو الخارجية الأرمينية وكالة أنباء أرمنبريس

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