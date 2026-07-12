بعد غياب 8 سنوات.. نجم The Big Bang Theory يعود إلى التمثيل بفيلم جديد

يستعد النجم الأمريكي جوني جاليكي للعودة إلى عالم التمثيل من جديد، بعد غياب استمر قرابة 8 سنوات عن الشاشة، وذلك من خلال مشاركته في الفيلم الجديد «Judgment Day»، في خطوة أثارت حماس جمهوره ومحبي مسلسل «The Big Bang Theory».

وبحسب ما ذكرته مجلة «People»، يظهر جوني جاليكي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «Judgment Day»، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والأكشن، ويضم مجموعة من النجوم، من بينهم ويل فيريل، زاك إيفرون، ريجينا هول وجيمي ديميتريو.

وتحظى مشاركة جاليكي باهتمام خاص، كونها تمثل عودته إلى التمثيل بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، حيث فضّل خلال الفترة الماضية التركيز على حياته الشخصية وقضاء المزيد من الوقت مع أسرته، إلى جانب تقليل ظهوره الإعلامي بشكل ملحوظ.

واشتهر جوني جاليكي عالميًا بتجسيد شخصية عالم الفيزياء «ليونارد هوفستاتر» في المسلسل الكوميدي الشهير «The Big Bang Theory»، وهي الشخصية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة، وأسهمت في تحقيقه شهرة واسعة حول العالم.

وبعد انتهاء رحلته مع المسلسل، ابتعد جاليكي إلى حد كبير عن المشاركة في الأعمال الفنية، وهو ما دفع جمهوره إلى التساؤل مرارًا عن إمكانية عودته إلى الشاشة، قبل أن تأتي مشاركته الجديدة في «Judgment Day» لتعيد اسمه إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى.

ولم يكشف جوني جاليكي حتى الآن عن وجود مشروعات تمثيلية أخرى يستعد لها خلال الفترة المقبلة، إلا أن ظهوره في الفيلم الجديد قد يفتح الباب أمام عودة تدريجية إلى هوليوود، بعد سنوات من الابتعاد الاختياري عن الساحة الفنية.

ويُعد جوني جاليكي واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا التلفزيونية الأمريكية، بعدما حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا من خلال مسلسل «The Big Bang Theory»، الذي استمر عرضه على مدار 12 موسمًا، وأصبح أحد أشهر المسلسلات الكوميدية عالميًا.

وحصد جاليكي خلال مسيرته العديد من الترشيحات والتكريمات، بينما ظلت شخصية «ليونارد هوفستاتر» واحدة من أبرز أدواره وأكثرها ارتباطًا بالجمهور، لتشكل عودته المرتقبة إلى التمثيل حدثًا لافتًا لمحبيه بعد غياب استمر سنوات