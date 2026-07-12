السعودية والعراق يؤكدان أهمية احترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

أكدت السعودية والعراق أهمية احترام السيادة الوطنية، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ورفض استخدام أراضي أي دولة لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم /الأحد/ في الرياض، بين الجانبين السعودي والعراقي، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، حيث جرى بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجدّد العراق تأكيد التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة، أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.

وشدّد الجانبان على أهمية دعم أمن العراق واستقراره، وتعزيز دور مؤسساته الوطنية، ومواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها.