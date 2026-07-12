نجيب ساويرس: إنشاء ملاعب رياضية ومنطقة حفلات في الأهرامات شائعات مغرضة

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس صحة ما جرى تداوله بشأن اعتزامه إنشاء ملاعب رياضية ومنطقة حفلات في محيط أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وقال نجيب ساويرس، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «كلام عارٍ من الصحة ولم يصدر عني أو على لسان أي من ممثلي الشركة»، نافيًا بذلك ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن المشروع المزعوم.

جاء توضيح ساويرس بعد انتشار تقارير تحدثت عن إنشاء ملعب رياضي ومنطقة لإقامة الحفلات ضمن أعمال تطوير منطقة أهرامات الجيزة، قبل أن يخرج لينفي صحة تلك التصريحات بشكل قاطع.