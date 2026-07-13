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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر محاكمة 65 متهما بقضية الهيكل الإدارى.. اليوم

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب
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تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم ، جلسة محاكمة 65 متهما، في القضية رقم 7433 لينة 2025، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

تفاصيل القضية 

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون يواجهون تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين التاسع والحادي عشر تهم حيازة أسلحة تقليدية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار وجدى عبد المنعم محاكمة 65 متهما

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