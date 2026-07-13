غرس 280 شجرة مثمرة وزينة لتجميل الميادين في بسيون

أعلنت الدكتورة جيهان القطان رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، عن غرس 280 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

توجيهات محافظ الغربية



وأوضحت رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تجميل الميادين العامة



وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.