كسروا الخزنة وأخدوا دهب وفلوس .. القبض على سيدة سرقت شقيقتها بمساعدة زوجها في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقتها وزوجها لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة السكنية الخاص بها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقتها (ربة منزل - مقيمة بالجيزة) لقيامها بكسر الخزينة الحديدية خاصتها المتواجدة بالشقة محل سكنها وسرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية" - مشغولات ذهبية) من داخلها وذلك أثناء تواجدها خارج البلاد.

تم ضبط المشكو فى حقها رفقة زوجها (مالك مكتب تسويق عقارى"له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا ببيع المشغولات الذهبية وإستبدال المبالغ المالية لدى عملائهم سيئ النية (4 أشخاص – مقيمين بالجيزة) "أمكن ضبطهم" .. وبحوزتهم المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.