تداول 37 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ (8) سفن وتم تداول 37 ألف طن بضائع و(480) شاحنة و(393) سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1437 راكبا.

وذكر بيان عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن حركة الواردات شملت (6) سفن و(33) ألف طن بضائع و(302) شاحنة و(388) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات سفينتين و(4) آلاف طن بضائع و(178) شاحنة و(5) سيارات.

وتابع البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة CLIPPER SPEY وعلى متنها (30) ألف طن ألومنيوم قادمة من أندونسيا كما استقبل السفينتين أمل وPOSEDIN EXPRESS بينما غادرت السفينة PANLILY، فيما شهد ميناء نويبع تداول (2965) طن بضائع و(177) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة.

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة ميرا وعلى متنها 244 سيارة بوزن 488 طنا قادمة من جدة.