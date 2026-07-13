رفع 150 طن قمامة في حملة مكثفة بالفشن ببني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف تحت إشراف مدحت صلاح رئيس المدينة، خطة ميدانية مكثفة تستهدف القضاء على تجمعات المخلفات والقمامة بنطاق المركز خلال أسبوع، بمشاركة موسعة من معدات الحملة الميكانيكية والمجالس القروية، حيث بدأت الوحدة المحلية تنفيذ الخطة، السبت الماضي، على أن تستمر حتى الجمعة المقبلة، وفق برنامج عمل ميداني يغطي تباعًا مختلف المناطق والقرى بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة خلال يومي السبت والأحد، عن رفع أكثر من 150 طنًا من المخلفات والقمامة بنطاق مجلسي قروي إقفهص وتلت، لتحسين مستوى النظافة بالمناطق المستهدفة، فيما تواصل الوحدة المحلية تنفيذ خطة العمل على مدار أيام الأسبوع الجاري، بالتتابع في مختلف أنحاء مركز الفشن.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الجهود الميدانية للوحدات المحلية بما يحقق نتائج ملموسة بمنظومة النظافة على أرض الواقع.