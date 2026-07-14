«باب» بمسابقة الأفلام الطويلة في الدار البيضاء .. تفاصيل

وقع اختيار إدارة مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، على الفيلم الإماراتي"باب" ليشارك في مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة السابعة.

"باب" فيلم روائي طويل من إنتاج الإمارات العربية المتحدة، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 97 دقيقة.

يقدّم الفيلم رحلة نفسية غامرة عبر قصة وحيدة، التي تعثر على أشرطة كاسيت مخبأة خلف باب أخضر، لتبدأ في كشف خيوط الحقيقة وراء وفاة شقيقتها التوأم.

ومع تزايد وطأة طنين الأذن الذي يلاحقها، تقودها رحلتها إلى أعماق الجبال، حيث تُفتح أمامها أسرار مقلقة تغيّر مسار حياتها.

نايلة الخاجة تُعدّ أول مخرجة سينمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عُرض فيلمها الروائي الطويل الأول "ثلاثة" عام 2024، محققًا عروضًا دولية في عدة دول من بينها تركيا. تشتهر الخاجة باستخدام لوحات لونية مميزة وديكورات داخلية معقدة، بينما تتناول أعمالها موضوعات الوصم الاجتماعي والتحولات الشخصية من خلال سرد بصري متعدد الطبقات.