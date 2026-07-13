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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات على منزل.. الإعدام لـ 4 أشقاء أنهوا حياة عمهم وزوجته وابنهما بأسيوط

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر
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قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 أشقاء أحدهم غيابيا بالإعدام شنقا بعد إدانتهم بقتل عمهم وزوجته وابنهما بسبب خلافات على منزل بقرية درنكة بمركز أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيره، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن شلقامي، نائب رئيس المحكمة، و شريف زكريا ويصا، عضو المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاتة و فنجري عبد الرحيم.
تعود وقائع القضية رقم 20863 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية بقرية درنكة ووجود مصابين .
انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم عمر عبد العظيم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط ، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " صلاح . ز . ع " و زوجته " إقبال . م . أ " وابنهما " محمد " بطلقات نارية وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي وتوفوا أثناء تلقي العلاج.
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " مصطفى . م . م ."30 عاما، وأشقائه " ناصر " 31 عاما، و " حسين " 23 عاما، و " محمود " 19 عاما، مقيمين جميعا قرية درنكة.

وتوصلت تحريات النقيب أحمد جمال محمد، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، إلى أن المجني عليهم كانوا يقيمون في منزلين ملكهم وملك والد المتهمين " على المشاع " فيما بينهم ورفض المجني عليه الأول إعطاء المتهمين حق والدهم بالمنزل وحرمانهم من الإقامة فيه مما اضطر إلى إقامة المتهمين بمنازل والدي زوجاتهم وبالأماكن العشوائية بالشوارع لعدم وجود مأوى لهم والذي نتج عنه وقوع مشاجرات بين المتهمين والمجني عليهم قبل حدوث الواقعة .
وأشارت التحريات إلى تولد مشاعر الكراهية والانتقام لدى المتهمين بعد فشل كل محاولات تدخل أهل الخير لفض تلك النزاعات فيما بينهم وعلى اثر ذلك قام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على دخول منازلهم مرة أخرى واسترداد ما سلب من حقوقهم وفرض سيطرتهم ونفوذهم على المجني عليهم والانتقام من المجني عليهم وعقدوا العزم على ذلك وقاموا بتجهيز الأسلحة النارية وتوجهوا إلى المجني عليهم وما أن وصلوا إلى المنزل وأثناء محاولتهم دخول المنزل قام المجني عليه الأول بدفع زوجة المتهم الأول على درج سلم محدثا إصابتها مما دعا المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه الأول " عمه " والتي أودت بحياته وأثناء ذلك قدم أشقاء المتهم الأول وبحوزته أسلحة نارية وقاموا بإطلاق أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة زوجة المجني عليه الأول ونجلهما والتي أودت بحياتهما.


وبعد تداول وأوراق القضية أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط وسمع المرافعات والشهود والمداولة واستطلاع رأي فضيلة المفتي قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني  والثالث حضوريا والرابع غيابيا بالإعدام شنقا عما اسند إليهم.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط الإعدام شنقا 4 أشقاء خلافات على منزل رئيس المحكمة

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