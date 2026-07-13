لأجيال أكثر وعيًا وانتماءً.. تحويل «رسائل الإمام للأطفال» إلى محتوى مرئي هادف

تواصل مجلة «نور» للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، توظيف الوسائط الإعلامية الحديثة، لنشر القيم التي يحملها فكر الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من خلال أعمال تجمع بين التربية والإبداع، وتخاطب الأطفال بلغة تناسب اهتماماتهم، وتواكب تطور وسائل التواصل المعرفي.

«رسائل الإمام للأطفال»

وفي هذا السياق، أطلقت مجلة «نور للأطفال» بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، فقرة: «رسائل الإمام للأطفال»، ضمن برنامج «نور»، المذاع على قناة الناس، لتُعرض أسبوعيًّا كل يوم جمعة، وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، في خطوة تمثل امتدادًا لمشروعها الثقافي، الهادف إلى تقديم رسائل الإمام الأكبر في صورة مرئية مبسطة، تسهم في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية والوطنية لدى النشء، من خلال أسلوب تربوي، يجمع بين التشويق، وسهولة التلقي.

اثنتا عشرة رسالة تربوية مستوحاة

ويأتي هذا النشاط استكمالًا للنجاح الذي حققه كتاب: «رسائل الإمام للأطفال»، وهو الجزء الثالث من سلسلة كتب الإمام الأكبر المخصصة للأطفال، والذي أعدته الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة «نور»، حيث يضم اثنتي عشرة رسالة تربوية مستوحاة من هدي القرآن الكريم والسنة النبوية، تهدف إلى غرس الإيمان بالله، وحسن الخلق، وبر الوالدين، وحب الوطن، واحترام الوقت، والرحمة بالآخرين، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس الأطفال، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ، متمسك بهويته، معتز بقيمه، وقادر على التمييز بين السلوك القويم والمفاهيم المغلوطة.

وتقدم الرسائل بصوتها: الدكتورة إلهام شاهين، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية،ويشارك في تنفيذ الفقرة بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، كل من: الدكتورة خلود مختار، وأحمد المنسي.

تقديم رسالة واحدة في كل حلقة

واستُهلت السلسلة بأولى رسائل الإمام الأكبر، بعنوان: «الله ربك»، لتكون باكورة هذا المشروع الإعلامي التربوي، الذي يهدف إلى تقديم رسالة واحدة في كل حلقة، بما يضمن وصول مضامين الكتاب إلى الأطفال بصورة متدرجة ومستدامة، ويحول القيم إلى مواقف وسلوكيات يعيشها الطفل في حياته اليومية.

وسبق إطلاق الفقرة عرض المحتوى الكارتوني على الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، خلال زيارة قامت بها الدكتورة نهى عباس، والدكتورة إلهام شاهين، إلى مقر مشيخة الأزهر، حيث اطلع على آلية تقديم الرسائل في صورتها المرئية، وأبدى اهتمامه بهذا المشروع الذي يجمع بين أصالة الرسالة وحداثة الوسيلة، بما يسهم في إيصال القيم التربوية للأطفال بأسلوب يتناسب مع معطيات العصر.

وبذلك تتحول «رسائل الإمام للأطفال» من مشروع معرفي مطبوع، إلى تجربة إعلامية متكاملة، تجمع بين الكتاب والصورة والصوت، بما يعزز وصول رسائل الإمام الأكبر إلى الأطفال، ويجسد رؤية الأزهر الشريف في مخاطبة النشء بلغة العصر، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية بأساليب تربوية وإبداعية، تواكب تطلعات الأجيال الجديدة.