أثار قرار منع سفينة الرحلات السياحية "سكارليت ليدي" (Scarlet Lady) من الرسو في ميناء الإسكندرية حالة من الجدل، بعدما جاء بعد أيام قليلة من قرار مماثل اتخذته السلطات التركية بإلغاء استقبال السفينة في موانئها، ما دفع الشركة المنظمة إلى تعديل مسار الرحلة للمرة الثانية خلال أيام.

تقارير إعلامية دولية ربطت المنع بطبيعة الرحلة، التي نظمتها شركة متخصصة في تنظيم رحلات سياحية موجهة لمجتمع المثليين.

محملة بالمثليين.. لماذا رفضت مصر وتركيا استقبال سفينة "سكارليت ليدي"؟

ماذا حدث؟

بحسب ما أوردته صحيفة The Guardian، كانت السفينة تقل نحو ألفي راكب ضمن رحلة استأجرتها شركة Atlantis Events، وهي شركة أمريكية تنظم رحلات سياحية تستهدف مجتمع المثليين.

وكان من المقرر أن ترسو السفينة في ميناء الإسكندرية، قبل أن تُبلغ الشركة المنظمة، أثناء توجه السفينة إلى مصر، بإلغاء تصريح الرسو، ما اضطرها إلى تغيير مسار الرحلة والبحث عن ميناء بديل.

ماذا قالت الشركة المنظمة؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة Atlantis Events، ريتش كامبل، إن الشركة تلقت إخطارًا في الساعات الأولى من صباح الجمعة يفيد بعدم السماح للسفينة بدخول المياه المصرية، رغم حصولها مسبقًا على التصاريح اللازمة، بحسب قوله.

وأشار كامبل إلى أن الشركة كانت قد رتبت أكثر من 1200 رحلة سياحية للركاب داخل مصر، تضمنت زيارة القاهرة والمتحف المصري وعددًا من المواقع الأثرية، قبل أن يتم إلغاء محطة الإسكندرية بالكامل.

تركيا سبقت مصر بالقرار

قبل وصول السفينة إلى مصر، كانت السلطات التركية قد ألغت أيضًا استقبالها في مينائي كوشاداسي وإسطنبول.

وقالت السلطات التركية، في بيان، إن السفينة استأجرتها جهة "معروفة بسلوكها الذي يتعارض مع الأسس الاجتماعية والقيم الأخلاقية" في البلاد، ولذلك تقرر عدم السماح لها بالرسو أو إقامة الفعاليات المرتبطة به.

وكانت الرحلة قد انطلقت من العاصمة اليونانية أثينا في 5 يوليو، ضمن مسار بحري يشمل عددًا من موانئ البحر المتوسط، إلا أن إلغاء محطتي تركيا دفع الشركة إلى استبدال الوجهة بالإسكندرية، قبل أن تواجه القرار نفسه في مصر.

هل أصدرت مصر بيانًا رسميًا؟

حتى الآن، لم تصدر السلطات المصرية بيانًا رسميًا يوضح أسباب إلغاء تصريح رسو السفينة في ميناء الإسكندرية.

ولذلك، فإن أي تفسير للأسباب يبقى في إطار ما أوردته وسائل إعلام أجنبية أو تصريحات الشركة المنظمة، وليس موقفًا رسميًا معلنًا من الجانب المصري.

لماذا ربطت وسائل الإعلام القرار بطبيعة الرحلة؟

أشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن الرحلة كانت مخصصة لعملاء شركة تنظم فعاليات سياحية لمجتمع المثليين، وهو ما اعتبرته تلك التقارير السبب المرجح وراء رفض استقبال السفينة في كل من تركيا ومصر.

لكن تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية لم تؤكد رسميًا هذا السبب، ولم تعلن أي تفاصيل إضافية بشأن قرار منع الرسو.

انتقادات من بعض المشاركين

أثار تغيير مسار الرحلة استياء عدد من الركاب والمشاركين، من بينهم نجمة برودواي Patti LuPone، التي كان من المقرر أن تقدم عرضًا فنيًا على متن السفينة.

وأعربت عن أسفها لإلغاء التوقف في الموانئ المقررة، مؤكدة استمرار مشاركتها في الرحلة بعد تعديل برنامجها إلى وجهات أخرى.

ماذا بعد؟

أعلنت الشركة المنظمة أنها تعمل على إعادة ترتيب مسار الرحلة بما يتناسب مع الموانئ التي وافقت على استقبال السفينة، بعد استبعاد محطات تركيا ومصر من برنامجها.

وفي المقابل، يظل قرار منع السفينة من الرسو في ميناء الإسكندرية دون تفسير رسمي معلن من السلطات المصرية حتى الآن، بينما يستمر الجدل حول الواقعة في ظل تباين الروايات بين الشركة المنظمة والتقارير الإعلامية.