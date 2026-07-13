"حماة الوطن" بالمنيا يطلق مبادرة لاكتشاف المواهب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

أعلن علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، إطلاق مبادرة جديدة لاكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام باكتشاف الموهوبين ودعمهم، والتي وجه بها خلال لقائه وتكريمه لمنتخب مصر.

وأكد مكادي، في تصريحات له اليوم، أن أمانة الحزب بمحافظة المنيا عقدت أمس اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، انطلاقًا من إيمان الحزب بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

اكتشاف مواهب حفظ القرآن الكريم

وأوضح أن المبادرة ستبدأ في مرحلتها الأولى عبر ثلاثة مسارات رئيسية، يأتي في مقدمتها المسار الديني لاكتشاف مواهب حفظ القرآن الكريم، بالتزامن مع انطلاق الجزء الثاني من مسابقة "دولة التلاوة"، إلى جانب المسار الرياضي الذي يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتها وتأهيلها، مع التوسع لاحقًا في مجالات أخرى تستوعب مختلف الطاقات الإبداعية لدى الشباب.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بالمنيا إلى أن الاجتماع شهد مشاركة عدد من قيادات الحزب بالمحافظة، في مقدمتهم اللواء مصطفى الطحاوي أمين التنظيم، والدكتور رضا ممدوح مصباح أمين الشؤون السياسية، و صلاح عبدالستار أمين العضوية، ووليد ربيع نصر أمين أمانة الإسكان، والفنان شريف الجلاد أمين أمانة متحدي الإعاقة، حيث تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية للمبادرة وآليات الوصول إلى المواهب في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وشدد مكادي، على أن الحزب سيعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم الدعم الحقيقي للمواهب المكتشفة، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تحويل الطاقات الواعدة إلى نماذج ناجحة تسهم في خدمة المجتمع وتمثل محافظة المنيا بصورة مشرفة في مختلف المحافل.