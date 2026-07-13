فرج عامر: محمد صلاح في طريقه للدوري التركي

أثار رجل الأعمال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بشأن مصير ومستقبل النجم المصري محمد صلاح، خلال الموسم المقبل.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: محمد صلاح الي تركيا .

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في ملاعب كرة القدم، بعدما اختارته مجلة "فور فور تو" العالمية ضمن قائمة أفضل 50 لاعبًا في القرن الحادي والعشرين، في إنجاز جديد يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها قائد منتخب مصر على الساحة العالمية.

محمد صلاح في المركز 42 عالميًا

واحتل محمد صلاح المركز الثاني والأربعين في التصنيف الذي ضم نخبة من أساطير كرة القدم منذ عام 2000 وحتى الوقت الحالي، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، بعد سنوات من التألق مع ليفربول ومنتخب مصر، وتقديم مستويات مميزة خلال مشواره الكروي.

وكان محمد صلاح قد قدم عروض استثنائية مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة الفراعنة خلال مشوارهم في البطولة، بفضل تمريراته الحاسمة وأدائه القيادي داخل الملعب.

ليونيل ميسي يتصدر القائمة

وتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وحل الإسبانيان أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز في المركزين الثالث والرابع، فيما جاء البرازيلي رونالدينيو في المرتبة الخامسة.