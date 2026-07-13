فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن منع "وكيل لاعبين شهير" من السفر بحكم قضائي

​أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة واسعة من الجدل والغموض في الأوساط الرياضية والكروية بمصر، بعد أن فجر مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بـ منع أحد أشهر وكلاء اللاعبين من السفر خارج البلاد تنفيذا لحكم قضائي صدر بحقه مؤخرا.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك:وكيل لاعبين مشهور في سفر اللاعبين الي الولايات المتحدة وفرنسا ممنوع من السفر تنفيذا لحكم قضايي.

علي الجانب الاخر كان قد أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالثنائي إمام عاشور ومروان عطية، لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن الأول يستحق خوض تجربة الاحتراف، بينما وصف الثاني بأنه لاعب عالمي يصعب إيجاد بديل له.



وكتب فرج عامر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أتمنى إمام عاشور يحترف ويحقق أمله، المهم لما يحترف ما يرجعش. إمام عاشور موهبة كروية نادرة، وعيبه الوحيد إنه ما يقدرش على الغربة".

وأضاف: "أكيد الأهلي هيحسن له عقده، وتخلص الحكاية ويستمر في الدوري المصري".