طلاب جامعة دمنهور يقدمون نظاما ذكيا للتنبؤ بالأعطال | تفاصيل

شارك فريق طلابي من المستوى الثاني بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور في التصفيات النهائية لـ "هاكثون جامعة دمياط للذكاء الاصطناعي"، والذي تنظمه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط خلال الفترة من 13 إلى 14 يوليو 2026.

جاءت مشاركة الطلاب برعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عمرو أبو هاني القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور صابر شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وضم الفريق المشارك الطلاب "سعاد مصطفى، حنين ياسر، مريم محمود، أحمد سلمونة"، ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور على دعم الابتكار واكتشاف المواهب الطلابية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وتدور فكرة المشروع المقدم حول تصميم "نظام ذكي مبني على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها"، بما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية، ومنع حدوث التلفيات، ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الصناعية والخدمية.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن مشاركة طلاب الجامعة في الهاكثونات والمسابقات القومية يعكس توجه الجامعة الاستراتيجي نحو تمكين الشباب وتأهيلهم كعناصر فاعلة في اقتصاد المعرفة، معربا عن ثقته في قدرة طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على تقديم حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والصناعة الذكية."

وأشار الدكتور ماجد شعلة إلى أن جامعة دمنهور تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية التنافسية، باعتبارها بيئة محفزة للإبداع وتبادل الخبرات، لافتا إلى أن مشاركة فريق كلية الحاسبات والمعلومات تأتي تتويجا لجهود الكلية في إعداد طلاب قادرين على الابتكار وحل المشكلات باستخدام أحدث التقنيات.

فيما أوضح الدكتور عمرو أبو هاني أن كلية الحاسبات والمعلومات حريصة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات التطبيقية، لافتا إلى أن فكرة المشروع المقدم تتماشى مع الاتجاهات العالمية في الصيانة التنبؤية Predictive Maintenance، متطلعا إلى أن يحقق الفريق مركزا متقدما يعكس المستوى المتميز لطلاب جامعة دمنهور.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في دعم الطلاب المبتكرين والمتميزين، وتوفير كافة سبل الرعاية الأكاديمية والتقنية لهم، إيمانا منها بأن الاستثمار في العقول الشابة هو أساس بناء جامعات الجيل الرابع وتحقيق رؤية مصر 2030.