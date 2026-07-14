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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغباري : الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط يرسخ السيطرة على الممرات الاستراتيجية

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري
محمود محسن
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قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة لا يستهدف إيران بصورة مباشرة، وإنما يأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي والإسرائيلي في الشرق الأوسط، من خلال إحكام السيطرة على الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب.

وقال الغباري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة ممتدة في المنطقة منذ ستينيات القرن الماضي، ولديها معرفة دقيقة بقدرات إيران العسكرية وطبيعة تكوينها، معتبراً أن واشنطن توظف الملف الإيراني كوسيلة لتبرير استمرار انتشارها العسكري أمام دول المنطقة.

وتابع أن الهدف الرئيسي، من وجهة نظره، يتمثل في تأمين وجود عسكري دائم داخل منطقة تتمتع بموقع جغرافي يسمح بعمليات التخزين والانتشار العسكري، بما يوفر قاعدة انطلاق لأي تحركات مستقبلية، خاصة في الاتجاه الآسيوي.

المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن إنشاء القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج لم يكن يهدف، بحسب تقديره، إلى حماية دول المنطقة بقدر ما وفر مبررات لوجود عسكري طويل الأمد يخدم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة.

اللواء محمد الغباري إيران الشرق الأوسط الوجود الأمريكي الممرات البحرية

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