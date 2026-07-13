صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل حملات التوعية ببني سويف ضمن المبادرة الرئاسية بناء الإنسان

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع ديوان عام محافظة بني سويف، تنفيذ حملات المرحلة الثانية للتوعية بمخاطر التعاطي والإدمان ومكافحة المخدرات، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية "بناء الإنسان"، وبحضور علاء شحاتة منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، ومتطوعي الصندو.

وأوضح منسق الصندوق أن المرحلة الثانية من الحملة انطلقت في الـ6 من يوليو الجاري وتستمر حتى الـ15 من الشهر ذاته، وتستهدف عدداً من المديريات الخدمية، تشمل: الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الشؤون الصحية والسكان، التنظيم والإدارة، الإسكان، الطرق والنقل، الطب البيطري، الزراعة، المساحة، الأوقاف، المالية، والموارد المائية والري، وذلك بهدف نشر الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل بيئة العمل.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ فعاليات الحملة، اليوم، بمديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور أحمد الجبالي، ومديرية الزراعة تحت إشراف المهندس محمد أمين، حيث تضمنت الفعاليات لقاءات توعوية مع العاملين، تناولت التعريف بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب التعريف بالخدمات العلاجية المجانية والسرية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وآليات التواصل مع الخط الساخن (16023) للحصول على المشورة والدعم والعلاج.

وأضاف أن الحملة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي نُفذت خلال الفترة من 23 يونيو حتى أول يوليو الجاري، وشملت ديوان عام المحافظة، وإدارة الأملاك، ودواوين عموم الوحدات المحلية بمراكز بني سويف وناصر والواسطى، إلى جانب مجمعي مواقف محيي الدين وعدلي منصور، على أن تمتد لتشمل باقي دواوين الوحدات المحلية بمراكز ببا، والفشن، وسمسطا، وإهناسيا، في إطار خطة متكاملة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العاملين والمواطنين.

